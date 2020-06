Patinadores de Bolívar ruedan para seguir siendo los mejores

Ruedan para seguir siendo campeones, buscan marcar diferencia en el patinaje nacional e internacional. Sí. Ruedan para regresar a competencias más fuertes cuando el tiempo de Dios lo permita.

El Mundial de Patinaje, con sede en Cartagena y Arjona, ya no será este año sino entre agosto y septiembre de 2021, pero eso no los detiene ni desmotiva.

La pandemia les impidió mostrar su grandeza en estos momentos, pero no les truncará sus sueños de defender con éxito en casa los colores de Bolívar y Colombia.

En los últimos años, la Tricolor ha sido integrada en un 40% de patinadores bolivarenses, somos potencia y los nuestros quieren seguir figurando.

Álvaro Ramos, entrenador de la selección Bolívar, aseguró que: “el aplazamiento del Mundial es una decisión buena por todo lo que estamos viviendo. Había que preservar la salud de todos. Los muchachos siguen trabajando en casa, es algo nuevo, entrenamos haciendo énfasis en algunas deficiencias que teníamos en otros aspectos. También se ha trabajado muchísimo la parte mental y hemos tenido continuidad del trabajo a través de las diferentes plataformas”.

El campeón mundial de patinaje, Salomón Carballo, arjonero que nos representa de buena forma en la selección Colombia, dijo que en estos tiempos la disciplina juega un papel súper clave en el desarrollo deportivo de cada uno de los patinadores.

“Nosotros, los deportistas, seguimos tomando los entrenamientos con seriedad, disciplina y mucho sacrificio. Ahora mismo se entrena en casa y el día que le toque salir al deportista de acuerdo con su número de identificación se trabaja bicicleta o trote individual, que es muy importante más que todo para la salud mental. Regresaremos más fuertes a representar los colores de Colombia. Estar en un mundial siempre será importante y si lo es en casa mucho más”, aseguró Carballo.

María José Porto, cartagenera y también campeona mundial de patinaje, tiene claro hacia donde va, trabaja para lograr sus metas.

“Mis objetivos son mantener mi capacidad física, no perder la fuerza y la potencia que he adquirido durante estos años. Sabemos que no harán campeonatos, así que en estos momentos sólo tengo en mente cuidarme y conservar la técnica. Sueño con lograr más títulos del mundo”, agregó Porto.

María José entrena fuerte, no se ahorra nada, lo hace como si el Mundial no se hubiera aplazado, siente un gran compromiso con el departamento y con ella misma.

“Mis entrenos son de fuerza y resistencia, estoy haciendo trabajos de pesas en casa, también aeróbicos para mejorar un poco la respiración y cuando puedo salgo a patinar o montar bicicleta para no perder la técnica y el estado físico”, remata.

La cartagenera Anhlly Pérez no se detiene, se ha propuesto seguir brillando en el patinaje y da todo de sí para lograrlo. Sabe que en tiempos de pandemia quien trabaje de mejor manera marcará la diferencia cuando todo esto pase.

“Tenemos la condición física ahora mismo, pero la mecánica para patinar cambia un poco porque no estamos rodando en las pistas sino en el asfalto de la carretera y es totalmente diferente, lo importante es adaptarse a lo que hay, estar fuerte física y mentalmente para entregarle más alegrías al departamento. Amo el patinaje y cuando se pueda volver a patinar en las pistas no saldré de ellas”.