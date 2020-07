Pedro Muñoz, un entrenador que hizo historia en el fútbol de Bolívar

Si hay un técnico en el departamento que conoce el fútbol de Bolívar a nivel de selecciones ese es Pedro Muñoz, campeón con la prejuvenil en el 2017, en un premio a un trabajo de muchos años enseñando y realizando buenos procesos en el balompié departamental.

Ha dirigido en catorce oportunidades las selecciones en sus categorías infantil y prejuvenil. Previo a eso, Muñoz estuvo como asistente técnico en nueve selecciones más.

Este entrenador, nacido en el Carmen de Bolívar, es conocido por su trabajo planificado y la disciplina que le exige al jugador adentro y afuera de la cancha. Sí. La mano dura para él es una tarea diaria.

Actualmente es entrenador de Atlético Colombia, uno de los equipos con más proyección en Cartagena en la categoría sub-17.

“Pasaron por este equipo y hoy ya debutaron como profesional futbolistas cartageneros como Wilson Tilvez, Anthony Medrano, Deibis Barrios, Jhon Meléndez, Wady Rodríguez, Edinson Pérez, Samir Arroyo, entre otros. Faltan más por debutar”, dice emocionado Pedro, quien en su juventud fue arquero de las selecciones municipales del Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan, llegando a hacer parte de las divisiones semiprofesionales de Millonarios en el 83.

El primer club que dirigió como entrenador fue Apocalipsis, un club que él ayudó a fundar en el Carmen de Bolívar. Luego dirigió a Montes de María en la Primera C (1996), un año después a Guerreros del Carmen de Bolívar, equipo que quedó de tercero a nivel nacional en un campeonato de la C, que le entregaba al campeón cupo para participar en la Primera B.

“Después me convertí en asistente técnico de Héctor Darío Estrada, quien ascendió a Alianza Petrolera a la A. Desde a principio de la década de los 2000 arranqué como asistente técnico de Juan De Dios Camacho en la selección Bolívar Sub-21 y este fue mi primer contacto como técnico en el fútbol de la capital”, recuerda Muñoz, de 60 años y uno de los mejores entrenadores del departamento a través de la historia.

Fue tres años asistente de Alfredo ‘El Pato’ Araújo en selecciones Bolívar, siendo cuatro veces subcampeón nacional. “Mi primera selección Bolívar como técnico fue en el 2003 con la selección infantil, la cual clasifiqué a la final. Ahí empezó mi historia con selecciones”.

Ha hecho un gran trabajo en las selecciones, los números hablan por sí mismos. “Solo me han eliminado tres veces en fases iniciales y las otras han llegado a las finales”.

A nivel académico se ha preocupado por capacitarse. “Hice dos diplomados y un posgrado en la Escuela Nacional del Deporte en rendimiento deportivo, unos 40 cursos como entrenador, estoy afiliado a dos páginas on line españolas, una de ella de fútbol táctico, también hice la licencia C y A. Lo que a mí más me interesa es la formación de jugadores, por eso no aspiro ni quiero dirigir en el fútbol profesional”.

¿Qué otros jugadores cartageneros profesionales tuvo la oportunidad de dirigir en su momento?

- Muchos. Ricardo Laborde, Mauricio Arroyo, Harlin Suárez, Elvis Perlaza, José Nájera, Raúl Loaiza, Ayron Del Valle, Orlando Berrío y otros.

¿Qué significó el título conseguido con Bolívar?

- Fue algo especial, Cartagena me acogió de buena forma y pude ayudar a darle este título. Estoy muy agradecido con la Liga de Fútbol de Bolívar, con Carlos Mario Cortés y Juan Mejía. Todo lo que he conseguido se lo dedico a Dios, a mi madre Emperatriz (q.e.p.d.) y a mi familia.

¿Qué es lo mejor que tiene el futbolista de Bolívar?

- La potencia, fibra rápida, habilidad y gran técnica.