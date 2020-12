Pesas de Bolívar y sus 11 oros en el Nacional Sub-23

A la hora de levantar pesas sacan su grandeza y dejan alto los colores de Bolívar, que hace muchos años se muestra como uno de los grandes exponentes del deporte de la halterofilia en el plano nacional.

Bolívar brilló en el Nacional de Pesas Sub-23, realizado de manera virtual, en donde los nuestros sumaron 17 medallas, 11 de ellas de oro, 2 de plata y 4 bronces, que les sirvieron para ocupar el segundo lugar por equipo masculino.

Rafael Cerro sigue mostrando toda su grandeza, tal como lo hizo en los Juegos Nacionales 2019, en donde ganó tres oros. En esta oportunidad, en su último torneo Sub-23, Cerro volvió a colgarse nuevamente tres preseas doradas, en la categoría de los 109 kilogramos. Levantó́ 140 kilogramos en arranque, 160 en envión y 300 en total, para así cubrirse de gloria.

“La experiencia virtual es algo nuevo, pero me he ido adaptando, pues no es el primero. Me gustó mucho participar en mi último Sub-23 siendo el mejor de mi categoría. De esta forma remato bien el año y ahora se viene el 2021 en las competencias de mayores. La idea es entrenar todos los días para estar en el nivel”, dijo Cerro, quien aseguró que la meta es seguir dando resultados en la categoría mayores, apuntándole a los Juegos Nacionales 2023 y a las competencias internacionales.