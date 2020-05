Pier Grazziani, con su talento pide vía en el arco de Alianza Petrolera

Pier Grazziani Serrano recibió los guantes de Agustín Julio en el momento que el máximo referente del arco cartagenero se retiraba del fútbol.

“Ese día nunca lo olvidaré, saber que uno de los máximos referentes del balompié de Bolívar me entregaba sus guantes para que siguiera su legado fue un orgullo para mí y una gran responsabilidad. Era el inicio de mi carrera en el fútbol colombiano, sus palabras fueron una gran motivación en ese momento”, asegura Grazziani, el arquero de Alianza Petrolera en el fútbol colombiano.

La entrega de los guantes de Agustín Julio fue el día de la despedida de Agustín Julio en el Jaime Morón León el 23 de diciembre de 2012. El meta que fue capitán de la selección Colombia de mayores le dio la bendición a quien consideró sería su sucesor en el arco.

¿Qué tanto ha evolucionado Grazziani desde el momento que Julio lo eligió como su sucesor?

- La evolución ha sido bastante, he aprendido mucho de los compañeros que he tenido a través del tiempo, eso ha sido vital en mi crecimiento. Hoy soy un portero más líder, que muestra mucha seguridad y rapidez. En ese momento estaba en Nacional y era el quinto arquero, hoy ya es una realidad y he sumado varios partidos en la profesional con Alianza Petrolera. Sigo trabajando para dar más, todos los días se aprende.

¿Qué significa Alianza Petrolera en su vida?

- Muy importante. Fue el equipo que me abrió las puertas, aquí debuté como profesional, he seguido mostrándome, Alianza siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Es un equipo guerrero y batallador.

Le ha tocado esperar mucho para tener un chance de jugar...

- Siempre trabajo duro esperando la oportunidad. Ricardo Jerez, mi compañero, es un gran portero, pero yo siempre me he sentido también titular. No bajo los brazos, en el semestre que tuve regularidad hice un gran trabajo y estoy listo esperando un nuevo chance.

¿Cuál es el mejor arquero de Colombia en la actualidad?

- Álvaro Montero, de Deportes Tolima. Ha demostrado en todos los estadios de Colombia el gran potencial que tiene, tanto que fue llamado a la Selección nacional. Montero vive un excelente momento.

¿Qué es lo mejor que tiene usted para mostrar en el arco?

- La seguridad, soy un arquero líbero, que juego muy bien con los pies y me va muy bien en el uno contra uno.