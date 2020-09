Pierre Gasly logra en Monza su primera victoria en Fórmula Uno

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) logtró este domingo su primera victoria en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Italia, disputado en el circuito de Monza, donde el español Carlos Sainz (McLaren) acabó segundo, su mejor resultado en el campeonato.

Gasly logró su primera victoria en F1 con solo cuatro décimas de ventaja sobre Sainz, de 26 años -cuyo mejor resultado era el tercero del año pasado en el Gran Premio de Brasil-, que logró este domingo su segundo podio en la categoría reina, en una prueba en la que el canadiense Lance Stroll (Racing Point) fue tercero y que el líder del Mundial, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) concluyó séptimo.

“No ha sido mi día. Pero lo que no te te mata, te hace más fuerte”, dijo Hamilton. “No supimos hacer las cosas en ese parada en pits. No vi el anuncio y asumo la responsabilidad por ello. Me toca aprender la lección. Pero quedar séptimo y sacar la vuelta rápida para rescatar puntos no está mal”, añadió.

Sainz firmó el podio número 101 para España en Fórmula Uno. Con anterioridad lo habían logrado Fernando Alonso (97 veces), el marqués de Portago y Pedro de la Rosa (ambos con uno).

Otro inglés, Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren finalizó cuarto, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y del australiano Daniel Ricciardo (Renault); en una carrera que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point acabó décimo.

El francés Esteban Ocon (Renault) acabó octavo, justo por delante del ruso Daniil Kvyat, noveno con el otro Alpha Tauri. Una escudería que festejó su segundo triunfo de su historia, desde que el alemán Sebastian Vettel ganase, con Toro Rosso, en este circuito, en 2008.