Pimentel denuncia amaño de partidos en el fútbol colombiano

Una delicada acusación realizó en las últimas horas Eduardo Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, quien afirmó a través de sus redes sociales, que en la última Asamblea de la Dimayor, se denunciaron casos de amaño de partidos y compra de árbitros en el fútbol colombiano.

“Estupefacto quede ayer en plena Asamblea de la Dimayor cuando escuché a un presidente de un club que acusó a otros compañeros de tener un chat privado donde están las pruebas de que en el FPC se arreglan partidos y se compran árbitros. Delicadísimo de toda gravedad, ¿dónde está la fiscalía?”, escribió el dirigente en su cuenta de Twitter.

La Dimayor aún no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, la revelación comienza a generar opiniones de todo tipo a través de redes sociales.

No es la primera vez que Pimentel realiza este tipo de acusaciones. En marzo, tras la octava fecha de la Liga y en la que su equipo empató 2-2 ante Alianza Petrolera, el dirigente cuestionó el arbitraje del encuentro y afirmó nuevamente en sus redes sociales que el “fútbol en Colombia es al que más ponga plata”.

En una seguidilla de trinos también catalogó el encuentro deportivo como un “montaje” y aseguró que “en el fútbol mandan y deciden las apuestas, no los equipos”.

Tras esos señalamientos, Jorge Enrique Vélez, quien era en su momento presidente de la Dimayor, dijo que no podía referirse al tema porque este le corresponde a la Comisión Disciplinaria.

“Lo de Pimentel es un tema de la comisión arbitral, esta no se ha reunido, entenderán que a mí no me queda prejuzgar. Lo que llegue de esa reunión, va a la comisión disciplinaria”.