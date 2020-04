Pino, Salgado y Martínez, cartageneros que se pusieron la 10 de Colombia

Cartagena, siendo una ciudad de béisbol y boxeo por excelencia, vio cómo a partir de década de los 90 comenzaron a salir futbolistas de una gran calidad en el medio campo.

El fútbol colombiano, en ese entonces, brillaba con jugadores de la talla de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Bernardo Redín, Alexis García, Bendito Fajardo y Alex Escobar, por mencionar a los más ‘pegados’ de la época.

La evolución del talento del futbolista cartagenero fue buena, tanto que varios jugadores de pusieron la camiseta 10 en categorías menores de Colombia, como Juan Pablo Pino, Oswaldo Salgado y Fabián Martínez.

La historia de Pino ya es conocida. Pintó para ser un grande del fútbol mundial, se fue al Mónaco de Francia y pasó por varios equipos de Europa como el Olympiacos de Grecia y Galatasaray de Turquía, pero las lesiones y su continua indisciplina lo hicieron desparecer del panorama.

Salgado, por su parte, integró la sub-15 y sub-17 de Colombia y en una de ellas fue hasta capitán. Jugó 60 partidos como profesional, pero no pudo consolidarse. Tenía personalidad, entrega, buena visión y mucho talento.

“Cuando renuncié a Real Cartagena y me fui para Atlético Nacional perdí 8 meses sin jugar mientras se resolvía mi situación con el club de Cartagena y ahí se me fue la oportunidad de debutar con el equipo de Sachi Escobar. Luego, en Alianza Petrolera no tuve continuidad, después regresé a Real y poco me tuvieron en cuenta”, asegura Salgado, quien agrega que “también entiendo que el fútbol moderno fue sacando de circulación a los 10 clásicos”.

Martínez se puso la 10 en una selección Colombia juvenil. Tenía claridad, buena pegada, gol, siempre fue calidoso, pero tan solo pudo jugar como profesional 8 partidos con el Bucaramanga.

“Tuve una grave lesión, ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, demoré en recuperarme, después de la para tenía que quedar un año sin jugar para quedar libre con mis derechos deportivos, me puse a estudiar y me cambió todo rotundamente. El fútbol era mi vida”, agrega Fabián.