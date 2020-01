Piratas eliminó a Comfenalco en serie de ‘muerte súbita’

En la primera serie de ‘muerte’ súbita, Piratas eliminó ayer a Comfenalco tras su victoria por blanqueada 4-0, en partido de la Copa Surtigás-Prospect Sport-Canal Cartagena disputado en Takurika.

El abridor Rafael Sarmiento lanzó seis entradas y se llevó la victoria, mientras que Kevin de Ávila (4.0) cargó con el revés.

Los mejores bateadores de Piratas fueron: Braider Martínez, de 1-1; Camilo Magallanes, de 2-1, una anotada, una empujada y Sebastián Romero, de 2-1 con una anotada.

Piratas sigue con vida en el certamen y el próximo sábado enfrentará a Caimanes, a las 8:30 a. m.

El ganador de este partido jugará el domingo contra Boston.

Siguientes partidos son: lunes 20 de enero, ganador vs. 4°; martes 21, ganador vs. 3°; sábado 25, ganador vs. 2°; domingo 26, ganador vs. 1° (campeón).