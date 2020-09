Pogacar es de otro planeta; le quita el título a Roglic

Sorpresa en el Tour de Francia. Tadej Pogacar (UAE Emirates), en una exhibición increíble, es el nuevo líder y campeón virtual del Tour de Francia y desbancó a su paisano Primoz Roglic en la cronoescalada de la 20° etapa.

De 21 años, el esloveno, realizó una de las etapas más memorables en el historia del Tour de Francia. Es líder, campeón de los jóvenes y rey de montaña, algo histórico. Le descontó los 57 segundos a Roglic, pero no contento con eso, le endosó 59. ¡Qué bárbaro!

Además, es el corredor más joven en ganar el Tour de Francia en esta era. Le quitó ese honor a Egan Bernal, el campeón del año anterior.

“Honestamente, no pensaba dar la vuelta a la situación. Roglic ha rodado bien en toda la carrera, hoy ha tenido un mal día, pero nadie lo podía saber. Solo cuando ha llegado y me ha saludado me he dado cuenta de que había ganado la carrera”, dijo el ciclista muy emocionado.

“Mi cabeza va a explotar, no puedo decir nada”, aseguró el esloveno, que ganó en La Planche des Belles Filles su tercera etapa de la edición, por delante de reputados especialistas de la lucha contra el crono como el holandés Tom Dumoulin, el australiano Richie Porte o el belga Wout van Aert.

“Estoy decepcionado, pero Pogacar merecía la victoria”, dijo Roglic.

No pudo Supermán

Supermán López no pudo mantener el podio al ceder tiempo con Richie Porte. Cayó al sexto puesto de la general.

El boyacense no hizo una buena etapa y su actuación dejó dudas en los amantes del ciclismo.

Los mejores colombianos en la etapa fueron Rigoberto Urán, décimo, y Daniel Felipe Martínez, undécimo. Ellos salvaron el día para Colombia, sobre todo Urán, quien ya está en las últimas de su carrera.

“Es el primer Tour, soñaba con el podio y tenía ilusión. Lo importante es que peleé hasta el final, pero siempre alguien tiene que perder y hoy me tocó a mi”, dijo López.

La etapa de hoy, la número 21 y última del Tour es más bien un paseo. Ayer todo se definió. Hoy solo es una fracción por cumplir.