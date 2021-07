Pogacar: “Las caídas han reducido el nivel de este Tour”

El esloveno Tadej Pogacar, maillot amarillo del Tour de Francia, afirmó que la superioridad que está mostrando en la carrera se debe en parte a que muchos de sus rivales más peligrosos sufrieron caídas en la primera semana, lo que ha reducido el nivel general.

Con ese argumento, el defensor del título, en muy buena situación para repetir título, salió al paso de las sospechas que apuntan a que en su elevado rendimiento pueda responder al dopaje.

“No sé qué puedo hacer para probar mi inocencia. Estoy dominando la carrera, pero tras las primeras etapas, como ha habido muchas caídas, el nivel de la carrera es inferior, algunos corredores importantes no están. Yo apenas me he caído”, dijo el ciclista del UAE en la meta de Valence.

Sobre la posibilidad de mostrar su rendimiento de vatios para atajar las sospechas, Pogacar afirmó que eso podría ser un arma para sus rivales.

“Si muestro mis datos mis adversarios lo pueden utilizar contra mi. Pero puedo decir que estoy produciendo muchos vatios y por eso soy primero”, señaló.

El esloveno señaló que no está a salvo de una caída, que ya se produjo durante la primera etapa de este Tour y otras cinco veces durante los entrenamientos.

Pogacar afirmó que se espera mañana una etapa complicada con dos ascensos al Mont Ventoux, un puerto que solo ha subido en reconocimiento una vez: “Mañana hará calor, espero una jornada muy difícil, pero tenemos confianza. Tengo que ver cómo reacciona mi cuerpo al calor tras diez días con mal tiempo”.

“Mañana si atacan desde lejos todo es posible. Subir el Ventoux dos veces va a ser muy duro, si se rueda a un ritmo muy fuerte puede ser muy difícil”, comentó.

El esloveno señaló que su único objetivo en este Tour es llevar el maillot amarillo hasta París y dijo que no lo pondrá en riesgo por ganar etapas.

“Ya gané la contrarreloj y estoy satisfecho. Mi equipo trabaja duro para mantener el amarillo. No voy a presumir de mis fuerzas para ganar una etapa y arruinar todo el trabajo del equipo. El único objetivo es mantener el maillot amarillo”, señaló.