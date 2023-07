Pogacar promete espectáculo este viernes en el Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo en la general del Tour a 17 segundos de Jonas Vingegaard, dijo sentirse preparado para afrontar este viernes el Grand Colombier, donde ya se impuso en 2020.

“Se trata de una gran ascensión, si las piernas me responden podré atacar, si no, trataré de no perder tiempo. La etapa no dura excepto la subida final, será difícil y la afrontaré a fondo. La última vez que subí gané y estoy deseando volver”, dijo Pogacar en la meta de Belleville-En-Baujolais. Vingegaard, listo para una nueva batalla con Pogacar en el Tour de Francia