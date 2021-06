Sí: Con polémico y dudoso arbitraje Colombia perdió, pero clasificó

La selección de Reinaldo Rueda, con bloques cortos, no daba espacios. Basado en el orden y disciplina para marcar, la Tricolor hacía ver mal al anfitrión, que no encontraba el camino para inquietar el arco de David Ospina.

¡Qué noche!. No merecimos perder. ¿Robo?, ¿desconcentración?, ¿qué pasó?

¿Por qué La polémica?

Pese a eso, Colombia no se desconcentró, siguió metido de lleno en el juego, pero en un tiro de esquina, a los 99 minutos, Casemiro cabeceó libre de marca un centro de Neymar para el 2-1 definitivo.

Pitana, según varios analistas, no debió otorgar ley de ventaja sino balón a tierra a favor de Brasil. Sin embargo, Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), a través de sus redes sociales, aseguró que la decisión del árbitro argentino fue correcta.

¿Nos robaron?

El reglamento dice que si la pelota toca “al árbitro (u otro oficial del partido)” y luego se presentan las siguientes circunstancias: pasar la línea de gol, el equipo que poseía la pelota la pierde o se genera un ataque prometedor del equipo contrario, entonces se otorgará un “balón a tierra”.

Pero Pitana no lo hizo así, intervino directamente en la jugada de gol, pues si el balón no pega en su cuerpo a lo mejor la acción no termina en el arco de Ospina.

“Lo de Pitana es una vergüenza, qué pena por Colombia”, dijo Iván Zamorano, uno de los grandes referentes de Chile a través de la historia.

La pregunta es si esa misma acción es en contra de Brasil, el anfitrión, qué hubiera determinado el VAR y la Conmebol frente al tema.