Por no estar inscritos, atletas sucreños quedarían por fuera de Juegos Nacionales

“Me he venido preparando durante casi todo el año para ir a los Juegos Nacionales aun sin ningún apoyo para los entrenamientos, pero siempre con la ilusión de representar a Sucre y ahora debido a un supuesto error no aparezco inscrito”, expresó.

Una mezcla de tristeza, impotencia, decepción y rabia acompaña ahora a entrenar al atleta Juan Camilo Yánez Meza, luego de conocerse que no podrá ir a los Juegos Deportivos Nacionales 2019, por no haber sido inscrito, pese haber clasificado a dichas justas.

“Los funcionarios del Inder-Sucre no tienen sentido de pertenencia con el deporte y el Departamento, pues en vez de abogar por el deportista lo destruyen obrando de mala fe, como si el dinero que necesitamos saliera de sus bolsillos”, enfatizó Yánez Meza.

La fecha limite para llevar a cabo la afiliación de los deportistas mariscales a los Juegos Deportivos Nacionales 2019 se venció e Inder-Sucre, encargado de hacer las inscripciones ante Coldeportes, ya no puede hacer nada, según los afectados.

“Ellos dicen que el Presidente de la Liga de Atletismo no entregó la lista de sucreños clasificados a Juegos para ser inscritos, sin embargo curiosamente nuestra compañera Dukina Freytters Rodríguez, si aparece inscrita, cuando en la lista también iban nuestros datos”, dijo.

Sin embargo, Federico Quiroz, vicepresidente de la Liga de Atletismo, está haciendo gestiones directamente ante Coldeportes para solucionar la exclusión de los deportistas y estos están aun esperanzados en ser admitidos fuera del plazo estipulado.

“Estos Juegos para mi son un verdadero reto porque logre la clasificación después de reponerme de una enfermedad que me obligó parar casi seis meses y la marca la hice con solo tres meses de entrenamiento y esto me motiva y me da esperanzas”, puntualizó Juan Camilo Yánez Meza.

Yánez Meza está clasificado para competir en los 200 y 400 Metros Planos, mientras que Alvarado Martínez tiene la clasificación en los 200 Metros Planos.