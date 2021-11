¿Por qué a la selección Colombia le cuesta tanto ganarle a un grande?

Históricamente, en el fútbol, a Colombia siempre le han faltado los cinco centavos para el peso. Incluso, mereciendo un mejor resultado pasa una cosa o la otra, si no es la mala suerte, es el árbitro o cualquiera situación que se presente para impedir una alegría ante un rival de categoría. Lea aquí: La eliminatoria más apretada: 4 puntos entre el cuarto y el noveno

Lo más reciente fue lo que sucedió el jueves anterior en la derrota 1-0 ante Brasil, en Sao Paulo, en juego válido por las Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial de Catar 2022.

Después de realizar un primer tiempo decente en el complemento se desinfló y Brasil lo volvió a derrotar.

Aunque las distancias se han acortado con los años, selecciones como Brasil y Argentina, por ejemplo, siguen poniéndole el pie a Colombia. Las estadísticas así lo indican. La Tricolor tiene un equipo top, con experiencia internacional, pero lo normal es que nos ganen. ¿Hasta cuándo?

Se abre el debate sobre este tema. Nos ganan algunas veces por fútbol y muchas otras por carácter, como sucedió en el Mundial de Brasil 2014 cuando enfrentamos a la peor selección brasilera en muchos años y nos ganó 2-1 a punta de temple.

Hoy ya la selección no tiene a los Valderrama, Rincón, Chicho Serna, Bermúdez, Leonel Álvarez que salían a hacerse respetar en bloque. En la actualidad, el único que sale a frentear es el cartagenero Wílmar Barrios.

Hay que arriesgar más

Para Agustín Julio, exarquero de la selección Colombia y hoy gerente deportivo de Santa Fe, el jugador de hoy tiene que ser más atrevido.

“Toca arriesgar más, así como lo hacen en los clubes europeos en donde están. Hay que romper paradigmas en selecciones, ya esos son importantes en sus clubes, pero en la selección les cuesta, pese al gran roce que tienen. Lo otro es que cuando el rival sale a ganar de bulla, de boca ahí también tenemos que hacerle frente porque ese es un juego de guerra psicológica y ahí también se ganan partidos. Tengo claro que tenemos jugadores de primer nivel, pero nos están faltando cositas antes los grandes”.

Respetamos demasiado

Campo Elías Terán Junior, periodista cartagenero dice que “respetamos mucho la historia de las selecciones grandes como Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces se juega a lo mismo, a defender, esperar y luego ver si hay una posibilidad de ataque. Ese pensamiento refleja mucho respeto hacia el rival, eso no nos deja avanzar. Tenemos una de las mejores selecciones de Sudamérica, pero es el técnico el que debe tener claro eso y los jugadores mostrar carácter para cambiar la historia”.

Falta más actitud

Pedro Muñoz, técnico de la selecciones Bolívar, agregó que nos conformamos con muy poco a nivel de selección.

“Nunca he entendido porqué los jugadores que actúan en Europa corren y se sacrifican tanto, caso Neymar, Paquetá, Gabigol y compañía. Todos son de ida y vuelta los 90 minutos y los colombianos no lo hacen. Ellos corren y nosotros no. Nos hace falta actitud, atrevimiento, dinámica y más compromiso para poder faltarle el respeto a los grandes. Hay que ser rebeldes, no podemos seguir pensando que somos una selección con jugadores de segundo nivel”, recalcó Muñoz.

El tema es mental

Milton García, extécnico de Real Cartagena, es de los que cree que Colombia tiene un plantel del mucha calidad.

“Tenemos jugadores top y en Europa, que no es lo mismo, pero siento que este tema cuando jugamos con los equipos grandes pasa más que todo por lo mental, no solo con jugadores sino con el cuerpo técnico. Al momento de enfrentar equipos como Brasil y Argentina nos preocupamos más por ellos que por nosotros. Es ahí en donde comenzamos a pensar que se debe salir a esperarlos, con tres volantes de marca. Eso le mete al jugador inseguridad, pienso que si le jugamos de igual a igual se les puede ganar. Respetamos a un Brasil que no es muy generoso con el balón, siento que si hubiéramos salido a atacar el resultado se nos daba”.