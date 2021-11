¿Por qué Cartagena está huérfana de estatuas deportivas?

Raúl Porto.

Por su parte, el concejal Carlos Barrios, promotor del proyecto de acuerdo para implementar la Tasa Pro Deporte en Cartagena, sostuvo que la propuesta para una estatua puede surgir desde cualquier iniciativa y no depende de una aprobación del Concejo, dado que no se necesita un acuerdo distrital.

UNA DEUDA HISTÓRICA

Raúl Porto Cabrales dice que la ciudad está en deuda con sus deportistas históricos. Para empezar a saldarlo, dice que se podría empezar con estatuas en honor a Orlando ‘Ñato’ Ramírez, primer Grandes Ligas “comprobado” de Colombia; a Pambelé, nacido en Palenque, pero criado y forjado como boxeador en Cartagena, y a Jaime Morón León, la primera leyenda futbolística de la ciudad.

“Hay una resistencia para reconocer esos méritos y así por el estilo es con todos los deportistas. Jaime Morón, por ejemplo, es para que tuviera una estatua en la entrada del estadio de fútbol y por qué no la tiene, porque no les da la gana de aceptar que es una figura que se lo merece. La estatua de Caraballo tardó más de 30 años en hacerse y lo curioso fue el caso bochornoso de cuando fue al coliseo y no lo dejaron entrar porque no lo conocían”.