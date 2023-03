¿Por qué el fútbol americano ha perdido poderío en Estados Unidos?

Mina Kimes.

El celular, un verdugo de la televisión

Otro yugo para el fútbol americano, que sigue siendo el rey en la audiencia gringa, lo encuentran muchos analistas en la irrupción de los dispositivos móviles. “Probablemente me pierdo el tercer cuarto. Es usualmente lo que sucede porque estoy en mi teléfono. Usualmente no me siento a ver la TV”, cuenta Mina Kimes que le expresó una fuente.

Y es que así como es potente la relación entre NFL y televisión, así de vulnerable está frente a plataformas como Netflix o TikTok con una oferta de entretenimiento inagotable, que se puede pausar, reproducir o hasta denunciar. Ese control de los elementos para el humano muchas veces es una especie de droga.