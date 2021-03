¿Por qué Palenque no ha dado más campeones?

Todos se imaginaron, tras la época gloriosa de Antonio Cervantes Reyes ‘Kid Pambelé’, que Palenque sería tierra de campeones por siempre, pero no ha sido así.

Cómo era antes todo

Todo cambió

“Los dirigentes del Gobierno no han apoyado como debe ser el boxeo en Palenque. “Cada vez que los políticos tienen la necesidad han construido y reconstruido los gimnasios de boxeo, pero se han olvidado de apoyar a los entrenadores y sin entrenadores es muy difícil que seamos cuna de boxeo, teniendo los muchachos el talento para lograrlo”, asegura “Kike”.

El reconocido locutor señala a las autoridades como máximas responsables para que a través del tiempo Palenque no haya sido la cantera de boxeadores que se esperaba.

Las cosas cambiaron con el paso de los años. “Ahora en Palenque hay diversidad de gustos. No manda el boxeo, el palenquero ahora juega fútbol e incluso béisbol. También le gusta la música, el arte y la cultura, estas tres últimas son la gran fortaleza de Palenque en estos momentos”, recalca Salgado.

Guantes por libros

Martín Valdés, reconocido entrenador de boxeo en Bolívar, también nacido en Palenque, tiene también otra teoría del por qué Palenque no ha tenido más campeones mundiales.

Algunos brillaron

Prudencio y Ricardo Cardona, Manuel Cassiani, José Cervantes “Pambelito”, Esteban Cabarcas, Manuel Valdés, Roque Valdés se asomaron con fuerza en su momento, pero no fueron campeones mundiales. Al respecto, Martín Valdés, dice que: “eran muy buenos, representaron al departamento y otros al país en varias ocasiones, pero al final no conquistaron sus sueños, algunos por falta de apoyo y otros porque no les dio”.