¿Por qué The Weeknd aburrió en el medio tiempo del Super Bowl?

Su nombre es The Weeknd, pero su presentación en el Super Bowl se sintió como una gris mañana de lunes en vez de un resplandeciente fin de semana.

El astro pop encabezó el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, y pasó por múltiples de sus éxitos como un equipo de relevos buscando el oro olímpico. Pero no resultó victorioso el domingo por la noche, ni habrá medallas de plata o bronce.

The Weeknd comenzó su set de 14 minutos con sus característicos saco rojo y gafas para sol, dirigiendo a un ensamble robótico y cantando “Call Out My Name”. Su voz nasal y reminiscente de Michael Jackson brilló, especialmente en “The Hills” y “Earned It”, pero la actuación se sintió como si estuviera diseñada para una típica premiación al estilo de los Premios Billboard o los Premios MTV a los Videos Musicales, no para el escenario de Super Bowl.

Quizá él tuvo restricciones, ¿creativas o por el COVID? Quién sabe, pero en general su interpretación se sintió limitada e inadecuada. Los invitados especiales debieron ser obligatorios.

Finalmente The Weeknd cobró vida, cuando habían pasado ya 10 minutos de la presentación y decenas de sus bailarines llegaron al campo para interpretar la explosiva “Blinding Lights” con toques de flash mob.