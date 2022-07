Posiciones del Tour y las palabras del líder que sorprendió a todos

El belga Wout Van Aert no le consoló haber mantenido el maillot amarillo del Tour tras la quinta etapa, con once tramos adoquinados, en la que su equipo, el Jumbo, esperaba mostrarse ofensivo y acabó obligado a defenderse.

“Pensaba que perdería el liderato tras la caída, porque estaba muy lejos de los favoritos. Yo me he limitado a trabajar para Vingegaard, para minimizar las pérdidas. No he visto que Roglic se había caído”, señaló el belga.

Roglic acabó cruzando la meta con más de 2 minutos de desventaja respecto a su compatriota Tadej Pogacar.

Pero Van Aert consideró que si la caída que sufrió no le deja secuelas físicas sigue siendo “uno de los más fuertes del pelotón” y, por tanto, uno de los rivales para el podio. Lea aquí: Video: Caída del líder Wout van Aert en la quinta etapa del Tour

“Un minuto puede parecer mucho, pero no es tanto, tenemos dos corredores muy fuertes en el equipo y Vingegaard está muy cerca en la general”, señaló.

Pese a la mala suerte que tuvieron, Van Aert indicó que la etapa demuestra la fortaleza del Jumbo, aunque lamentó que una jornada que tenían señalada para recuperar tiempo tuvieran que afrontarla “a la defensiva”.

El belga aseguró que la caída le dejó “algo aturdido” y, por eso, poco después estuvo a punto de chocar contra un coche del equipo DSM. “Por poco no tengo otra caída más grave”, dijo.