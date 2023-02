¡Prendan las velas!: lo que debe suceder para que Bolívar clasifique

¿Cuáles son las cuentas que saca la selección Bolívar para clasificar al Hexagonal Semifinal de Fútbol Infantil, a realizarse en Bogotá a partir del 27 de febrero?

No dependemos de nosotros mismos y esa es la dura realidad. ¿Imposible?: no. Hay una leve opción, pero no está en las manos de Bolívar.

Este domingo, a las 8 de la mañana, en la cancha Alameda la Victoria, en la última jornada de este zonal, Magdalena se mide a Cesar, mientras que dos horas después, Bolívar hace lo propio ante Atlántico. Descansa Córdoba. Video: Jugador de la selección Bolívar se reencontró con su mamá después de 11 meses

La situación es la siguiente. Clasifican los dos que más puntos hagan. Atlántico tiene 7 unidades y está clasificado. Córdoba tiene 6, Magdalena 4, Bolívar 3 y Cesar, ya eliminado, aparece con 1.

Bolívar para clasificar debe esperar que Cesar le empate o derrote a Magdalena y luego vencer a Atlántico por cualquier marcador.

Si eso sucede, Bolívar igualará en puntos a Córdoba y se quedará con el cupo a la próxima fase por tener más partidos ganados.