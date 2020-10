¿Pueden jugar Falcao y Zapata juntos en la selección?

Radamel Falcao y Duván Zapata llegan en un buen momento al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Carlos Queiroz, técnico de Colombia, no ha revelado la formación titular que utilizará ante Venezuela, hoy a las 6:30 de la tarde en Barranquilla, pero gran parte de la prensa deportiva en sus posibles alineaciones colocan a Radamel Falcao o Duván Zapata y no los dos en el mismo once,

¿Pueden jugar los dos teniendo en cuenta que son centro delanteros, jugadores de área, definidores que aprovechan muy bien el juego por las bandas?

Falcao recientemente en rueda de prensa aseguró que ahora es un jugador más completo y que no tendría problemas de jugar al lado de Zapata porque deben hacer movimientos diferentes “mientras el uno entra el otro sale. Hoy soy un delantero más completo”.

Y aunque Queiroz pueda sorprendernos hoy poniéndolos a los dos si miramos el sistema de juego que más le gusta: 1-4-3-3 es poco probable que salgan como iniciaistas ambos.