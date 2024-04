Puyol: “Soy partidario de que las cosas que hay que hablar, se hablen en el vestuario”

Asimismo, expresó: “No tengo ni idea de si hay conflicto. No estoy dentro del vestuario, ni he hablado con nadie. De hecho, acabo de llegar de Sudamérica, así que me acaban de explicar un poco la polémica. Tampoco puedo opinar mucho, sino que, en líneas generales, desde mi experiencia de cómo funciona el tema de los vestuarios, estoy convencido de que si hay algún malentendido, habrán hablado ya”.

“Muchas veces se le da más repercusión desde la prensa que dentro del vestuario, sabemos perfectamente cómo funciona todo esto. Hay que intentar no decir muchas cosas fuera, porque luego se pueden interpretar de muchas maneras. Pero estoy convencido de que él no tenía ninguna mala intención. No creo que haga falta que Xavi junte a nadie. Yo creo que ellos ya habrán hablado dentro del vestuario y ya estará todo solucionado”, añadió.

“Hablando, la gente se entiende y ya está. No hay que darle más vueltas. Yo creo que se está hablando más fuera que dentro, estoy convencido”, agregó durante un acto previo al ‘Clásico’ de este fin de semana con el Real Madrid patrocinado por la cervecera Mahou y en el que coincidió con el brasileño Julio Baptista. Lea aquí: Riquelme: “Ojalá todos sumemos para que volvamos a tener el Clásico con las dos hinchadas”

Al hilo del partido ante el PSG, Puyol habló también del hecho de que el exbarcelonista Ousmane Dembele celebrase un gol que anotó: “Yo solo he jugado en el Barcelona, no puedo opinar de jugar contra tu ex equipo. Pero yo creo que eso es muy personal y no creo que sea una falta de respeto si tú celebras un gol. Si yo me hubiese ido del Barcelona y hubiese marcado un gol no sé si lo hubiese celebrado o no, y te puedo asegurar que soy del Barcelona hasta la muerte. En ese momento cada uno hace lo que siente”.