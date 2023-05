¡Qué decepción! Junior cae ante el colero Once Caldas

Pese a la derrota, Junior continúa por el momento dentro de los ocho mejores, pero podría salir con el desarrollo de la jornada de hoy.

Otros resultados: Bucaramanga 3, Unión Magdalena 0; Deportes Tolima 2, Alianza Petrolera 1.

Partidos de hoy: Pereira vs. Medellín (2 p. m.); Nacional vs. Boyacá Chicó (4:10 p. m.); Millonarios vs. Santa Fe (6:10 p. m.); Deportivo Pasto vs. Jaguares (8:30 p. m.).