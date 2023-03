¡Qué felicidad!: Suenan otra vez los bates del Sóftbol Juega Por Tu Barrio

Y Periñán tiene razón. No solo se ve sóftbol del bueno sino un gran ambiente adentro del campo y en las graderías del escenario. Tal vez por eso, desde hace muchos años, se convirtió en el torneo preferido por los cartageneros.

Así se vive desde hace muchos años el Juega Por Tu Barrio en Cartagena

Ese buen sabor del Juega Por Tu Barrio seguirá este fin de semana con la “Copa de Campeones JPBT Élite La Charla”, que reunirá a 10 equipos, 6 de ellos campeones, en un torneo corto que seguirá llevando alegrías en los estadios de sóftbol de Cartagena.

Se inicia el sábado

Este sábado, en el estadio Los Caracoles, a primera hora (3:00 p.m.) jugarán Corregimientos y El Socorro. A segunda hora se verán las caras El Campestre y 20 de Julio.

Ese mismo día, en El Nuevo Bosque, a las 3 de la tarde, Blasdelezo chocará con Almirante Colón. En el juego de fondo, Nuevo Bosque recibe a Canapote.

El domingo, la programación es la siguiente. En Los Caracoles, a las 9:30 de la mañana, El Campestre jugará ante Pasacaballos y a segunda hora Nuevo Bosque tendrá acción ante Blas de Lezo.

En el campo de Los Cerros, a las 9:30 de la mañana, jugarán 20 de Julio ante El Socorro y, luego, Canapote cerrará ante Los Cerros.

La semifinal será el viernes 7 de abril, mientras que la final se jugará al día siguiente, en donde el ganador de dos juegos, de los tres pactados, será en el campeón de este torneo.

Ray Morales, organizador del Juega Por Tu Barrio, dijo que: “es impresionante como me para la gente en la calle y me pregunta cuándo se inicia este torneo, que me invente uno así sea de relámpago, el Juega Por Tu Barrio se ha convertido en un sentimiento de ciudad, vive en los corazones de los cartageneros”.