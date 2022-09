¿Qué incentivos recibió por el título la selección Bolívar de sóftbol femenino?

Se quedaron con el título con el que sellaron su clasificación en casa a los Juegos Nacionales 2023 y recibieron estímulos para seguir representando los colores de Bolívar de muy buena forma.

Los incentivos siempre serán una manera de mostrarle a los deportistas la importancia que tienen para un club, una ciudad, un departamento, un país. Lea aquí: Pelea entre Iderbol e Ider calienta el ambiente en el deporte local

El ser humano necesita de este tipo de apoyos para seguir trabando con mucho entusiasmo en el deporte de alto rendimiento, en donde hay que esforzarse muchísimo para poder alcanzar las metas.

Y si no hay apoyo, el deportista se aflige, se aburre o sencillamente no le alcanza para rendir al máximo nivel y si esto no pasa sencillamente se le hace más difícil ganar.