¿Qué le pasa a Real Cartagena en casa?: el técnico Martín Cardetti responde

La hinchada auriverde comienza a desesperarse

Sobre qué le pasó a Real ante Fortaleza, el técnico Martín Cardetti respondió: “El equipo buscó por todos lados y no pudo entrarle al gran planteo que hizo Fortaleza en la parte defensiva. “Hay las ganas de clasificar, de sacar los puntos en casa, que no se nos está dando, pero nos quedan tres partidos en donde tenemos que mostrar. Me gusta ser fuerte y protagonista en casa, estamos en una buena posición en la tabla, pero preocupa no ganar en casa”.

Real es quinto, con 22 puntos, cerca de sellar la clasificación entre los ochos y está a dos puntos del líder Patriotas.