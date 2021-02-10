Quedó lista la Selección Bolívar Infantil de fútbol que jugará el zonal en Cartagena

Se acabó el misterio. Ya quedaron definidos los 26 jugadores que representarán a Bolívar en la fase clasificatoria de fútbol, categoría Infantil, que se jugará en esta ciudad. Bolívar se enfrentará a Magdalena, Córdoba y Cesar. Su debut será ante Cesar el próximo 25 de febrero. Este equipo, que cuenta con jugadores de 13 años, es dirigido por Pedro Muñoz. A continuación la lista de la delegación de Bolívar:
JUGADORES
1. CRISTIAN UPARELA CASTRO
2. GUSTAVO MORENO PERTUZ
3. KENER PUERTA ARRIETA
4. GUSTAVO ANDRÉS CASTILLO MELÉNDEZ
5. JUAN DIEGO BARRAGÁN MARTÍNEZ
6. OSCAR ANDRÉS ESPINOSA HURTADO
7. JHONY GÓMEZ RODRÍGUEZ
8. SAMUEL ARAQUE VARGAS
9. JHOJAN GUERRERO MORALES
10. FRANK SÁNCHEZ MARIN
11. AARON HERNÁNDEZ PEDROZA
12. JULIAN PÉREZ
13. MAIKEL PEDROZA RECUERO
14. ANDRES CAMILO CHAMORRO BELTRÁN
15. RANDI JAVIER GARCIA HERNÁNDEZ
16. HECTOR VALIENTE CABARCAS
17. DIEGO ANDRÉS ARNEDO BELTRÁN
18. JAIRO JOSE TURIZO REINEL
19. JADER ANDRÉS CONTRERAS
20. JUAN FELIPE PRIETO MARTÍNEZ
21. ALEJANDRO OSORIO IGLESIAS
22. GILMER SANTIAGO MARTÍNEZ ZAMORA
23. JAVIER ENRIQUE LEONES PATERNINA
24. ALAN DAVID VALLELAMAR ORTEGA
25. RUBÉN ORTEGA
26. RONALDO RAMOS MARANTO
CUERPO TÉCNICO
1. PEDRO MUÑOZ ALVIS -DIRECTOR TÉCNICO
2. ANDY PARDO AGUDELO -ASISTENTE TÉCNICO
3. GUSTAVO MOSQUERA-PREPARADOR FÍSICO
4. JORGE BARON-PREPARADOR DE PORTEROS
5. ROXANA PUELLO GUERRERO -MÉDICO
6. LUIS ALFONZO SABALZA- UTILERO
7. LUIS EDUARDO TOUS TORREGROZA- DELEGADO LIGA
8.CARLOS MARIO CORTES RODAS- PRESIDENTE DE LIFUTBOL