  1. Home
  2. Deportes

Deportes

Quedó lista la Selección Bolívar Infantil de fútbol que jugará el zonal en Cartagena

Esta fase clasificatoria arranca el 25 de febrero con la participación de cuatro equipos.

Quedó lista la Selección Bolívar Infantil de fútbol que jugará el zonal en Cartagena
Foto: Julio Castaño.
JUAN CARLOS MARTÍNEZ CASTELLAR

JUAN CARLOS MARTÍNEZ CASTELLAR

10 de febrero de 2021 04:42 PM

Se acabó el misterio. Ya quedaron definidos los 26 jugadores que representarán a Bolívar en la fase clasificatoria de fútbol, categoría Infantil, que se jugará en esta ciudad. Bolívar se enfrentará a Magdalena, Córdoba y Cesar. Su debut será ante Cesar el próximo 25 de febrero. Este equipo, que cuenta con jugadores de 13 años, es dirigido por Pedro Muñoz. A continuación la lista de la delegación de Bolívar:

JUGADORES

1. CRISTIAN UPARELA CASTRO

2. GUSTAVO MORENO PERTUZ

3. KENER PUERTA ARRIETA

4. GUSTAVO ANDRÉS CASTILLO MELÉNDEZ

5. JUAN DIEGO BARRAGÁN MARTÍNEZ

6. OSCAR ANDRÉS ESPINOSA HURTADO

7. JHONY GÓMEZ RODRÍGUEZ

8. SAMUEL ARAQUE VARGAS

9. JHOJAN GUERRERO MORALES

10. FRANK SÁNCHEZ MARIN

11. AARON HERNÁNDEZ PEDROZA

12. JULIAN PÉREZ

13. MAIKEL PEDROZA RECUERO

14. ANDRES CAMILO CHAMORRO BELTRÁN

15. RANDI JAVIER GARCIA HERNÁNDEZ

16. HECTOR VALIENTE CABARCAS

17. DIEGO ANDRÉS ARNEDO BELTRÁN

18. JAIRO JOSE TURIZO REINEL

19. JADER ANDRÉS CONTRERAS

20. JUAN FELIPE PRIETO MARTÍNEZ

21. ALEJANDRO OSORIO IGLESIAS

22. GILMER SANTIAGO MARTÍNEZ ZAMORA

23. JAVIER ENRIQUE LEONES PATERNINA

24. ALAN DAVID VALLELAMAR ORTEGA

25. RUBÉN ORTEGA

26. RONALDO RAMOS MARANTO

CUERPO TÉCNICO

1. PEDRO MUÑOZ ALVIS -DIRECTOR TÉCNICO

2. ANDY PARDO AGUDELO -ASISTENTE TÉCNICO

3. GUSTAVO MOSQUERA-PREPARADOR FÍSICO

4. JORGE BARON-PREPARADOR DE PORTEROS

5. ROXANA PUELLO GUERRERO -MÉDICO

6. LUIS ALFONZO SABALZA- UTILERO

7. LUIS EDUARDO TOUS TORREGROZA- DELEGADO LIGA

8.CARLOS MARIO CORTES RODAS- PRESIDENTE DE LIFUTBOL

TEMAS

SELECCIÓN BOLÍVAR DE FÚTBOL

MULTIMEDIA