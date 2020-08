Quiero que mi nombre esté en lo más alto: Wílmar Barrios

Quiero seguir escalando, hoy puedo decir que lo he logrado, pero no para quedarme aquí, cada vez quiero más, yo me programo hoy para lo que debo hacer mañana. Quiero que mi nombre esté en lo más alto y todos los días trabajo para ser mejor”.

Son las palabras de Wílmar Barrios, el futbolista cartagenero que triunfa con el Zenit de Rusia y que debió superar muchas dificultades para salir adelante y cumplir sus sueños.

Fue y sigue siendo un guerrero. Su historia de vida es asombrosa, es un ejemplo a seguir, una muestra de que cuando se quiere se puede.

Wílmar dialogó a través del facebook live con los jóvenes de Talentos Cartageneros, escuela que dirige Henry Calderón, quien fue su entrenador en su etapa de formación y al que le agradece mucho haberle desarrollado su talento y aconsejado hasta llegar a la profesional.

“Todo lo que he conseguido ha sido con trabajo y mucho sacrificio, me esforzado mucho en donde he estado. Yo creo en mí, había jugadores en mis inicios con más talento que yo, pero nunca bajé los brazos, nada me detuvo en busca de mis sueños”, comentó.