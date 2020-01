“Quiero recuperarme y representar a mi país a nivel internacional”: Fredy Betin

La berraquera se le ve hasta en los ojos. Ha pasado por grandes obstáculos en su vida y sigue adelante, cumpliendo sus sueños.

El para-atleta cartagenero Fredy Betin Novoa, quien ganó bronce en lanzamiento de disco para nuestro departamento en los pasados Juegos Paranacionales, pasa por un momento de aprendizaje y fortaleza.

“Hace unos días vine al médico para realizarme unos chequeos de rutina, pero luego de ver mis exámenes, los galenos me dijeron que lo mejor era hospitalizarme. Pasaron los días y se demoraban mis procedimientos por cuestiones de la EPS, pero gracias a Dios y al llamado que hice a través de los medios de comunicación me hicieron la biopsia y me estoy recuperando”, contó el deportista, de 35 años.

A Fredy le encontraron una tumor en el abdomen por lo que necesita ser retirado con urgencia pues cuenta que “ya me está debilitando y causando dolores y nauseas. Necesito estar bien para seguir entrenando”.

Su carrera

Fredy está en el deporte desde el 2015, cuando participó en una valoración de Coldeportes. “Fue en el Coliseo de Combates de Chiquinquirá y vieron mis cualidades y decidieron entrenarme. Le agradezco mucho a mi entrenador Kenrry Sanmiguel, pues siempre ha confiado en mí. Yo practico lanzamiento de bala y jabalina también”, dijo.

Considera que su participación en las pasadas justas nacionales pudo ser mejor. “Quizás lo que ya tenía en el abdomen me estaba causando problemas, porque yo me preparé mucho para ganar el oro y la verdad estuve muy cerca. Ahora solo quiero recuperarme para ir por más y representar a mi país a nivel internacional”, expresó.