“Quiero ser la voz de los que no pudieron contarlo”, ciclista atropellado

UN ACCIDENTE DESAFORTUNADO

Wilson cuenta que regresaba desde Villanueva. Ya había pasado por Santa Rosa y rodaba junto a su compañero de ruta William Bautista a un costado de la vía. De repente, dice, fue impactado por una camioneta Toyota Fortuner.

“Cuando sentí fue el piso y en el mismo momento, con adrenalina, lo que pensé era que debía levantarme. Mi compañero estaba ahí y yo dije estar bien, de repente mi pierna empezó a doler. Se baja el señor del vehículo con las manos en la cabeza, diciendo qué susto tan grande, creí que te había matado. Disculpa, no sé cómo no te vi, no te vi”, relata el ciclista.

Wilson añade que junto al conductor viajaban en la camioneta su esposa y una niña. Explica que la gente que arribó al lugar sugirió llevarlo al hospital de Santa Rosa, pero la esposa del conductor les dijo que lo mejor era trasladarlo a Cartagena.

“Dijo que era lo mejor porque ella es médico de la Clínica Madre Bernarda y que acá habían cosas para tomarme placas y examinarme completamente. Me embarcaron en la camioneta, me trajeron a la Clínica Madre Bernarda. El señor siguió conduciendo el vehículo”, contó.

Al llegar a la clínica asegura que pidió que se llamara a la policía de tránsito para que se le realizara la prueba de alcoholemia al conductor que lo atropelló. Desde entonces, asevera que la actitud de la esposa fue distinta.

“Dijo que ella también tiene su abogado y luego su esposo se fue de la clínica. Después que me llevan para tomarme las placas, solo la médico de turno pretendía hacerme una placa en una muñeca y en el tobillo derecho. Yo le tuve que exigir un tag y una radiografía en la mano izquierda y que me examinaran el tórax y la espalda. Casi entre dientes solicitó que me hicieran un tag simple”, apuntó.

En el centro médico, Wilson considera que no se cumplieron los protocolos de bioseguridad, pues asegura que no le dieron un tapabocas. “Les pido uno y me dicen que lo tengo que traer de mi casa. Yo les digo que cómo lo voy a traer de mi casa si a mí me atropelló una camioneta y me acaban de traer de una vía”.

También denuncia que a pesar de que no se sabía de dónde venía la médico, esposa del conductor que lo atropelló, ella caminaba por los pasillos de la clínica hablando con el personal sin ser “esterilizada”.

“Para sorpresa mía, cuando me dan de alta ya ella y su marido habían abandonado la clínica y ninguno de los dos se hizo prueba de alcoholemia. Ella trató de utilizar su posición de empleada de la clínica como para maniatar la situación. Pero mi abogado estaba escuchando lo que les estaba diciendo y escuchó todo lo que se negaron a hacer en la clínica”, comenta.

“Yo no tomé ningún tipo de represalia en ese momento. Estaba en shock, todavía se me salen las lágrimas cuando pienso en ese momento y ella pretendía darle un manejo súper ligero a la cosa. Me dijo “te compro una bicicleta”, como si yo le estuviera mendigando una bicicleta”, añade.

Por su parte, el representante legal del conductor para este caso, que pidió no ser identificado, aseguró que para la situación no aplicaba la toma de alcoholemia, pues no era el procedimiento a seguir después de que los implicados le brindaron la asistencia al ciclista, lo transportaron a un centro asistencial y no emprendieron una huida.

También explicó que se trató de un accidente y no de mala fe por parte del conductor, pues el hecho ocurrió a una hora – dice que entre 6:30 y 7:00 p.m. - con poca luz, en una vía sin iluminar y asevera que la iluminación del ciclista era insuficiente.