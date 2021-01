Rafa Pérez: “Ganarle a Boca en La Bombonera me marcó, fue algo lindo”

Su paso por Talleres

¿Qué balance saca hasta al momento de su estadía en Talleres de Córdoba, qué tan a gusto se siente en este club?

- He dejado una buena imagen hasta el momento, esperemos que siga siendo así. Me siento muy cómodo, me han recibido muy bien en el club y estoy muy contento. He hecho buenos partidos, me marcó mucho poder derrotar a Boca en La Bombonera 1-0 en la temporada 2020.

El fútbol argentino está hecho a la medida de Rafa Pérez porque es un balompié en donde prevalece la dinámica y el juego fuerte, algo que usted sabe hacer muy bien, ¿ Qué tan cómodo se siente en esta Liga?

- Sí. Es un fútbol bastante exigente, por eso me animé a venir acá, es muy competitivo, de mucho contacto y alta intensidad. Ese me viene bien.

¿Cómo ve al club para esta temporada y cuáles son los objetivos individuales y colectivos?

- Lo veo bien. Talleres ha dado de qué hablar con el fútbol que se está jugando, hay un buen equipo. Queremos pelear por los primeros lugares. Mi objetivo individual es rendir al máximo nivel. Se viene la Copa Sudamericana y esperemos hacer un gran torneo.

¿Hasta cuándo tiene contrato en Talleres y si le gustaría seguir vinculado a esta Liga varios años más?

- Tengo contrato con Talleres hasta 2023, el club ha comprado mis derechos deportivos, eso dice mucho del gran trabajo que estoy mostrando. Estoy muy agradecido por este club y la confianza que ha depositado en mí.

¿Cómo lo ha tratado

la afición?

- Excelente, me demuestran su afecto a cada momento y eso me motiva mucho a seguir trabajando para mejorar en todos los aspectos.