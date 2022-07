Rafael Mercado, abriéndose paso y pidiendo vía...

Rafael Mercado le apuesta a tener un gran semestre en el fútbol de la Primera B con el Real Cartagena.

Luego de realizar una buena actuación con la selección Colombia, que se hizo a una medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Mercado regresa a la Heroica para intentar dejar una buena huella en un equipo que acumula 10 temporadas consecutivas en el hueco de la B.

El joven atacante, de 16 años, nacido y criado en el populoso barrio de Olaya Herrera, hizo dos goles con la tricolor.

“Ponerme la camiseta de Colombia fue una experiencia muy linda, es algo que no sucede todos los días ni lo logra cualquiera. Me siento feliz y bendecido por este logro”, dijo Mercado, formado en la Escuela de Fútbol Talentos Cartageneros. Lea aquí: .Bolívar hizo un gran aporte en los Juegos Bolivarianos

Desde niño, confiesa, soñó con vivir este momento, con representar al país y marcar goles para Colombia. “Es algo muy bacano, de niño lo soñé, hice realidad mi sueño, esta es la selección. Ahora lo importante es aprovechar la oportunidad, seguir trabajando duro, con disciplina y dedicación”, recalca.

Se siente cómodo en el Real Cartagena y confía en hacer una buena campaña. “Veo a un grupo centrado en el objetivo del ascenso, hay buen ambiente, una familia que quiere salir a buscar la gloria. Mi meta aquí es quedar goleador, a mí me gusta es marcar goles, siempre me he destacado por eso y deseo seguir así”.

Es hijo de Marlin Cera y José Mercado, Su ídolo es Lionel Messi y su equipo favorito, Barcelona.

“Hoy recuerdo esas palabras del profesor Henry Calderón en Talentos Cartageneros. Me decía que para llegar lejos lo primero que debe tener uno es disciplina porque uno puede tener el talento, pero si no es responsable, dedicado y entregado en lo que hace, no llega lejos”, concluye.