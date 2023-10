Real Cartagena, con ganas de un gran y feliz remate de año

Cuando este domingo ruede el balón, alas 6 de la tarde, en el estadio Jaime Morón y Real Cartagena reciba en casa a Llaneros, por una fecha más del Torneo de la Primera B, habrán 11 guerreros intentando darlo todo en procura de hacer feliz a los aficionados, que sueñan con volver a la Primera A.

Mario Ramírez muestra un fútbol diferente, distinto, desequilibrante, con mucha gambeta, velocidad y buen pase. Real Cartagena, con ganas de abrazarse con su afición y lograr el ascenso

Desde que debutó con el Real este año gustó entre los aficionados. Su fútbol tiene técnica y buena visión de juego.

“A pesar de que muchos no creían cuando llegué sabía que con mi trabajo y mi juego convencería a los aficionados. He venido creciendo en mi juego, he sido uno de los jugadores más influyentes en el equipo, eso es gracias al juego colectivo, voy llenando la expectativas, creo que puedo dar mucho más, sabemos que lo único que importa es el ascenso y la idea es seguir aportando un grano de arena para tener la recompensa a final de año”, dice Ramírez antes de iniciar uno de los entrenamientos en el Jaime Morón de cara al juego ante Llaneros.