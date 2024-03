Real Cartagena, con Teo de titular, busca hacer feliz a su afición

El debut de Teo

Será un domingo diferente en Cartagena, se prevé la mejor entrada de al menos los últimos 10 años.

El buen momento del equipo, sumado al debut de Teo Gutiérrez tiene a los aficionados viviendo con gran fervor el momento del auriverde.

“Este domingo todos los caminos conducen al estadio Jaime Morón, los espero en mi debut. Primero, Dios”, escribió Teo en su Instagram.

17 mil boletas fueron puestas a la venta para este cotejo.

Teo será titular

Alberto Suárez y sus dirigidos han entrenado duro en la semana para estar en el mejor nivel físico, técnico y táctico. Se le apunta a seguir en alza en cada una de las líneas.

Sobre Teo, Suárez dijo a Primer Tiempo que: “Será titular, eso lo garantizo. Me dijo yo quiero entrar y cuando me canse entonces salgo, pero yo me lo conozco, sé que es un hombre competitivo, seguramente estará para 60 o 70 minutos y será muy difícil sacarlo”.

El estratega precisó que: “El equipo está motovado, con toda la ilusión de hacerlo bien, de encontrar el camino del éxito. Nos duele muchísimo la lesión de Marrugo, pero sabemos que se recuperará pronto. Los muchachos le dedicarán este partido a su capitán (Marrugo).

Cristian Marrugo, la gran estrella del Real estará por fuera entre 3 y 5 semanas, debido a una lesión en su talón derecho, hará fuerza para que a su equipo le vaya bien y le entregue un nuevo triunfo a su hinchada.

‘El Chino’, listo

La llegada del Chino Sandoval revolucionó más las emociones en la hinchada cartagenera.

Al confirmarse la inscripción del Chino con el auriverde, la noticia se regó como pólvora y la ilusión se disparó a su máximo nivel.

Desde las finales de la B, en 2008, cuando Real finalmente se coronó campeón con los Pura Sangre, de la mano de Hubert Bodhert, no se vivía un ambiente similar en La Heroica.

Los futboleros y no futboleros tienen al Real de boca en boca y la frase de “no hay boleta de cortesía para nadie” se puso de moda en las redes sociales.

Apoyar e impulsar al equipo auriverde desde las primeras fechas se ha convertido en la misión de una hinchada sufrida que anhela volver a la Primera División.

El camino del ascenso ha comenzado a construirse de buena forma. Ahora el balón está en la cancha del profesor Alberto Suárez y sus jugadores, quienes tienen la tarea, con un muy buen equipo, de hacer realidad el sueño de miles de cartageneros y bolivarenses.

A lo mejor no es fácil, pero con la nómina que se le armó a Suárez seguro que es menos difícil.

Así llega el rival

Boca Junior viene de vencer en casa 1-0 a Barranquilla. Fue la primera victoria y los primeros tres puntos del equipo de Cali, que marcha en la casilla 14.

El equipo visitante está motivado y quiere sumar en Cartagena. Ha marcado 2 goles y recibido 7, pero desea mejorar esos flojos registros.