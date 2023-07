Real Cartagena le apuesta a tres puntos ante Patriotas en Tunja

Real Cartagena visita este viernes a Patriotas, en la segunda fecha del Torneo Betplay de la Primera B.

Tras perder en casa 1-0 ante Barranquilla, en el debut, Real sabe que debe recuperar por fuera los puntos cedidos como local. Video: Esto dicen los hinchas de Real Cartagena sobre su debut

En la primera salida ante sus aficionados, Real no pudo hacer la mejor presentación y eso de entrada generó preocupación en la hinchada, que vio cómo su equipo no solo no pudo mostrar un buen juego sino que sumó su primer revés en el segundo semestre.