Real Cartagena y su empatitis en casa que preocupa a la afición

Otro empate en casa que desinfla a la hinchada, esa que no ha podido ver ganar a Real Cartagena este año en el estadio Jaime Morón León.

Esta vez fue el Atlético de Cali el que sumó un punto ante un Real que siguió mostrándose sin fuerza en Cartagena, un 0-0 que aleja a la hinchada del equipo heroico aún y cuando siga invicto, con 12 puntos en 7 fechas jugadas.

Javier Ozuna, uno de los fanáticos del Real, aseguró que: “es verdad que el equipo heroico ha ganado los tres partidos de visitante, pero ajá y los de casa qué. He venido tres veces al estadio y me he ido en blanco, con cero victorias y tres amargos empates que no hablan nada bueno de un equipo que según tiene aspiraciones de ascenso. Yo quiero mucho al equipo, pero ya me estoy cabreando”. Lea aquí: Real Cartagena sigue sin ganar en el Jaime Morón

Jhony Meza, uno de los jugadores de más experiencia de este Real, dijo que: “La actitud del grupo sí estuvo, la disposición también, creo que controlamos el partido, el rival no nos generó opciones claras de gol, pero falta concretar”.

Muchos hinchas y periodistas han preguntado porqué el equipo no tiene un volante ofensivo que tome las riendas y genere juego. Ante ese interrogante, Mauricio Arquez, asistente técnico de Real, afirmó que En la estructura del equipo que tenemos se manejan presiones y transiciones ofensivas y dependiendo las características de juego es posible que se le deba dar participación a un volante ofensivo clásico para que dejen a nuestros delanteros en posición clara de gol”.

Arquez aclaró eso sí que: “Aunque se debe decir es que sin ese volante ofensivo hemos tenido entre 4 y 5 opciones claras por juego. Se trata es de tener el convencimiento y el carácter para llegar y anotar en el arco rival”.

Lo cierto es que Real hoy aunque no ha perdido no puede sacar pecho, pues ha dejado escapar 6 de 9 puntos posibles en Cartagena y ese dato es muy negativo.

La buena campaña de Real de visitante, con 9 puntos, de 9, tiene al Real segundo, con 12 puntos.

Este jueves, Real visitará a Leones, que con 15 unidades, se sitúa primero en el campeonato. ¿Será que también derrota al líder de visitante?