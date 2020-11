Real Cartagena, un equipo fijo en la Primera B

¿Hasta cuándo Real Cartagena seguirá en la segunda división? Eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que en el 2021 sumará nueve años consecutivos en el torneo de ascenso. Está claro que en este 2020 por la pandemia del coronavirus no habrá ascenso ni descenso, lo que obliga al equipo heroico a seguir en la segunda categoría, al igual que los demás 15 clubes. La situación en torno al cuadro auriverde es preocupante, ya que no hay ambición para lograr el ascenso. Real, un equipo lleno de juveniles, fue uno de los peores en esta campaña al quedar de penúltimo en la tabla de posiciones. No tuvo opción de clasificar a los Cuadrangulares y todo indica que para el otro año la situación será similar. Así que hinchas, prensa y jugadores seguirán ‘condenados’ a este martirio que es la B.