Real Cartagena y su mal rumbo en un hueco llamado Primera B

Ayer, en el Jaime Morón, Real perdió 3 a 2 ante Real San Andrés, en la jornada número once del Torneo de la B, en donde suman un triunfo, siete derrotas y tres empates y ocupan la casilla 15, con 6 unidades.

Real Cartagena sigue cayendo en lo más bajo, se hunde en fondo de la tabla, no levanta cabeza y le sigue echando sal y limón a una herida que está abierta desde hace ocho años cuando se fue al hueco de la B.

El panorama no es nada bueno para Real, que no ha podido sumar su segundo triunfo. Hasta al momento las cosas no salen como se las imaginaron los directivos, que si bien anunciaron le apuntarían a un proceso, siempre vendieron la idea de que habían conformado un muy buen equipo e incluso hablaron de clasificar entre los ocho.

Los resultados son esquivos, las derrotas y empates son la gran constante de un equipo en reconstrucción con grandes baches futbolísticos.

¿Hasta cuándo estaremos en la B?. Esa es la pregunta que se hacen los aficionados. Por ahora no hay respuesta y lo peor es que la estadía pinta para largo rato.