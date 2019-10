Real le apuesta a un triunfo

Jhony Cano, el crack y goleador de Real Cartagena, se le ha vuelto a prender la chispa y eso, sin lugar a dudas, le da un plus al ataque ‘auriverde’ de cara a los dos juegos cruciales que se vienen para sellar la clasificación entre los ocho.

Hoy, a las 7 de la noche, cuando Real Cartagena se mida a Boca Juniors en calidad de visitante, el atacante cartagenero aparece como una ficha clave en el equipo que ahora dirige el magangueleño Milton Rodríguez.

En el empate 0-0 ante Pereira, Cano estuvo muy bien en su desempeño futbolístico, incluso cuando le tocó como volante lo hizo muy bien, tocando de primera intención, filtrando balones y conduciendo bien al equipo en la zona medular.

Jhony se perdió los primeros seis partidos del II Torneo Águila, pues había sido sometido a una cirugía en la rodilla. Pero ya está listo y pensando en grande.

Más de dos meses afuera de las canchas se convirtieron para Cano y para Real, que sintió su ausencia, en un fuerte obstáculo para lograr que el equipo jugara bien.

“Ando buscando mi nivel, hoy estoy en un 80% de mi rendimiento, estoy trabajando con todo para dar mi mejor versión”, dijo Jhony, quien viste la blusa número once.

El cracks ha regresado dejando buenas sensaciones, ratificando que tiene talento y está comprometido con el grupo para lograr lo que se quiere.

“Gracias a Dios ya todo pasó. Este semestre fue muy duro para mí por lo de la cirugía porque a mí me gusta estar en la cancha, pero me tocó apoyar al equipo desde afuera y es difícil. Ahora he vuelto con más ganas que nunca”, comenta.

Ve al equipo fuerte en sus aspiraciones de clasificarse. “Ganando, empatando o perdiendo siempre estamos pensando en mejorar, para eso entrenamos todos los días. Hay que corregir los errores en defensa, pero también ser más efectivos en la parte de adelante. Tenemos que ganar para clasificar, eso lo tenemos claro. En lo personal debo tener movilidad para atacar y defender, el equipo está motivado”.