Real visita hoy al Barranquilla

Real Cartagena se la quiere creer y para eso debe comenzar a sumar de visitante, algo que intentará hacer hoy cuando visite a Barranquilla Fútbol Club, en la tercera jornada del Torneo Betplay.

La cita es a las 7:40 de la noche, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Real viene de vencer 2-1 a Atlético de Cali, en el estadio Diego Carvajal de Magangué, en un resultado sorpresivo, pero que fue del agrado de la hinchada local.

Los goles los marcó uno de los jugadores de más experiencia en el equipo: Juan José ‘El Pitillo’ Salcedo.

Real afronta la temporada con un número grande de juveniles con calidad y buena proyección hacia el futuro en un torneo fuerte y complicado como el de la Primera B.

En el primer juego, Real perdió 2-0 de visitante ante Cortuluá, uno de los llamados a ser gran protagonista en este campeonato.

Nilton Bernal, técnico de Real, ha pedido paciencia a la afición y, además, ha recordado que lleva un mes de trabajo con el plantel, por lo que necesita de tiempo para seguir consolidando cada una de las líneas.

Jhonatan Pérez, lateral derecho de Real, dijo que en casa se hizo respetar la localía y que eso hace que el equipo se agarre más confianza.

“Un triunfo siempre fortalece la parte mental, hay que seguir haciéndonos fuertes, el objetivo que tenemos es clasificar entre los ocho. Me he sentido muy bien con el plantel, he aportado defensiva y ofensivamente, en la medida que vayan pasando los juegos aportaré mucho más, mi idea siempre será dar lo mejor de mí”.