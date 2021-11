Reflexiones: lo malo y lo feo del nuevo fracaso de Real Cartagena

La eliminación de Real Cartagena, tras la goleada 4-0 ante Chicó en Tunja sigue siendo tema de conversación en los corrillos de Cartagena. Lea aquí Real Cartagena hace el ridículo en Tunja, fracasa y jugará en la B otra vez en 2022

Reflexión

Del juego ante Chicó no hay nada rescatable. Real necesitaba ganar y no disparó ni una sola vez al arco contrario. El local dominó a su antojo el compromiso de principio a fin. Ganó sin objeción, sin la ayuda del árbitro, hizo una mejor propuesta futbolística y nos pasó por encima.

Lo malo

Sabiendo que solo le servía ganar no hubo un solo jugador del Real que diera un paso al frente y marcara diferencia en este cotejo. No hubo carácter, personalidad, lucha, generación de juego y mucho menos gol. Fue muy triste quedar eliminados así, siendo humillados y pisoteados en Tunja.

Lo feo

Se confirma la participación del Real en la B por décima ocasión consecutiva. Eso al hincha le duele muchísimo, el dolor por estos días es inmenso y el guayabo gigante.

Una buena plaza

Cartagena es una de las mejores plazas del país. Tiene un buen estadio y una gran hinchada, que apoya permanentemente y lleva a su Real en el corazón. Aquí se pide a gritos un equipo en la Primera División.

No hay proyecto de ciudad

Los directivos, en cabeza de Colombiagol, tienen un proyecto propio, el de formar, mostrar y vender jugadores y para ellos resulta muy bueno e interesante, pero para la ciudad no.

El fútbol es un negocio y eso se sabe, pero para Cartagena no es negocio seguir en la B. Envigado siempre ha vivido de mostrar y vender jugadores, pero lo ha hecho estando en la Primera A, con jóvenes y un trabajo serio y planificado que le garantiza seguir en la máxima categoría.

Las futuras ventas

Es verdad que hay algunos jugadores interesantes con un futuro halagador como Deibi Barrios, Daniel Pedrozo, Jefferson Díaz, Sebastián Girado y José Enamorado. Tienen el talento suficiente para consolidarse próximamente en el balompié profesional. Es claro que en estos nombres hay posibilidades no muy lejanas para la venta. Por fortuna, para alegría de Cartagena, Barrios y Girado son nacidos en La Heroica.

No nos alcanza

Pero lo cierto es que no nos alcanza con lo que tenemos para pensar en regresar la A. La mayoría de los otros jugadores de la plantilla no mantuvo un gran nivel, se vino a menos, no rindieron en las últimas fechas, dejando de sudar la camiseta de una ciudad que les abrió las puertas.

¿Y Sánchez?

Steven Sánchez, técnico que ha dirigido al Real en las últimas diez fechas, acumula dos derrotas, tres victorias y cinco empates.

Es un técnico joven, atrevido, con personalidad, que si le traen tres o cuatro jugadores de peso y le dejan trabajar es muy probable que entregue buenos resultados. Con su llegada, el Real comenzó a jugar a algo, lástima que el rendimiento de jugadores en el remate del campeonato no fue bueno.

¿Sigue Pino?

Juan Pablo Pino llegó con una gran expectativa, pero al final jugó muy pocos minutos en el año, no tuvo continuidad ni en el primer ni segundo semestre, anotó un solo gol, mostró pinceladas, pero no hizo mayor cosa. Su contrato va hasta diciembre y no se sabe si seguirá o no en el plantel.

¿Hasta cuándo?

¿Cuándo saldremos del hueco de la Primera B? Mientras que el proyecto siga siendo el mismo difícilmente se verá la luz al final del túnel. En el fútbol hay que invertir y hacerlo bien para que se esté más cerca de conseguir las metas trazadas. Si no hay inversión y visión, pensando en la ciudad, será muy difícil regresar a la élite del fútbol colombiano.