Roger Martínez: “En la triple fecha queremos sacar 9 puntos”

Está en la lista de los jugadores de mejor rendimiento en la triple fecha anterior.

El país entero aprobó cada una de sus presentaciones, disfrutó de su juego, de su gol, de su pasegol y de su entrega en la cancha.

Y es que en el deporte de alto rendimiento hay que aprovechar las oportunidades y el cartagenero Roger Martínez sí que sabe cómo hacerlo. (¡Es el momento de Roger Martínez!)

Reinaldo Rueda, técnico de Colombia, se la jugó con él en la pasada convocatoria y Roger no defraudó, al contrario se metió a la hinchada de la Tricolor en el bolsillo y se convirtió en una alternativa de ataque interesante para iniciar o rematar los partidos.

Ante Bolivia, en La Paz fue titular y la rompió. Frente a Chile ingresó en el segundo tiempo y su presencia ayudó a asegurar el triunfo.

En La Campiña, barrio donde se crió en Cartagena, todos están orgullosos de Roger y el resto de la ciudad también, pues está muy bien representada por el atacante del América de México.

El Universal dialogó en exclusiva con Roger Martínez para hablar del tema del momento: Selección Colombia.

¿A qué se debe ese gran momento de Roger Martínez?

- Es gracias a Dios, como deportista de alto rendimiento siempre busco mejorar, crecer y esforzarme diariamente para poder lograr objetivos importantes a nivel de club, Selección y personal. Siempre trato de fortalecer lo positivo y las falencias trabajarlas de tal forma que me sirva para estar al nivel élite que siempre me ha caracterizado.

¿Cree que está listo y preparado para ser titular en el ataque de la Selección Colombia?

- Sí, siempre trabajo para ser protagonista y estar allí, gloria a Dios he demostrado tener nivel y, bueno, lo importante es lo que podamos conseguir a nivel grupal.

¿Dónde le rinde más a Roger como atacante centro o por los extremos?

- Siempre me he caracterizado por ser un jugador que le gusta el gol, me gusta aportar en lo colectivo, y bueno en la Selección he podido aportar mi granito de arena bien sea de extremo o como centro delantero. Siempre estoy en disposición y donde el profe decida trataré de dar lo mejor.

¿En lo personal qué significó para usted volver a la Selección y cómo lo recibió el grupo?

- En lo personal siempre es una satisfacción, alegría. Creo que cada quien trabaja para ser llamado y estar allí cerca. Lamentablemente me perdí ciertos encuentros con mi Selección debido a la poca continuidad que venía teniendo. Sin embargo, cada vez trabajo para estar allí y aportar positivamente al grupo.

¿Qué piensa de este cuerpo técnico en cabeza del profe Rueda?

- Te transmite un ambiente positivo, un ambiente de alegría, de tranquilidad, te da mucha motivación para poder conseguir los logros propuestos. Pienso que debemos tener la calma para poder demostrar el excelente grupo que el profe ha venido conformando y así poder brindarles la satisfacción de poder llegar a la cita mundialista.

Se vienen tres juegos duros: Uruguay, Brasil y Ecuador... Qué debe hacer Colombia, qué cuentas sacan ustedes de los próximos 9 puntos en disputa?

- Nuestra cuenta es clara, en la triple fecha queremos sacar los 9 puntos, sabemos que son unos encuentros decisivos y muy complicados por el nivel que vienen demostrando estas selecciones. Sin embargo, somos un grupo preparado y capaz de afrontar este reto, confiamos en Dios que sacaremos los resultados positivos en esta triple fecha.

A Brasil no le hemos podido ganar, considera que un empate sería un buen resultado en casa ante el líder?

- A nosotros los resultados negativos no nos convienen, por tanto nuestra mentalidad no puede ser mediocre, desde luego tenemos equipo para enfrentar cualquier Selección, por tanto nuestro objetivo es ganarle a Brasil.