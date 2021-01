“Roger Martínez es mejor que James y Falcao”: miembros del Milán de Italia

“Roger, el que tienen aquí, es el mejor futbolista colombiano”, dijo un miembro del equipo italiano que le hacía seguimiento a jugadores jóvenes del América, club donde actúa el cartagenero. Esta afirmación la contó Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien fue por varias temporadas técnico de las ‘Águilas’. Ante tal concepto, un directivo del América, según Herrera, insinuó vender los servicios del delantero al club italiano, pero los cazatalentos no quisieron negociar por una razón: “No, porque es un chavo que todavía no terminaba de ser el jugador que todos pensamos que puede ser, porque su representante no lo ayuda mucho”.

“El Chapu”, como es conocido Roger, viene de marcar gol este martes en la victoria de su equipo 2-0 ante Juárez.