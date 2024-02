Ronald Ramírez sigue escribiendo su historia

Simplemente Ronald Ramírez es como los buenos vinos: entre más viejo su calidad aumenta.

A sus 38 años el zurdo Ramírez está pasando por el mejor momento de su carrera.

Su nivel está tan alto que se puede decir sin ningún tapujo que es un Grandes Ligas sin haber jugado nunca en el Big Show'. Sus números y sus actuaciones en torneos de gran nivel lo avalan.

En la pasada Serie del Caribe, Ramírez jugó con el uniforme de los Federales de Chiriquí de Panamá, equipo que terminó en una honrosa tercera posición.

“Fue una experiencia muy bonita. Me hubiese gustado que fuera sido con Colombia, pero lastimosamente no se pudo estar en la Serie del Caribe. Panamá me dio la oportunidad y la verdad que fue muy lindo”, expresó el lanzador bolivarense.

Contó Ramírez que su llegada al equipo panameño se logró gracias a los contactos con Manuel Esquivia, scout de los Cachorros de Chicago y el gerente del equipo Federales de apellido Cirilo.

Ronald hizo una buena temporada con Tigres de Cartagena y gracias a eso lo llamaron para que los reforzara en enero en la final de la temporada en ese país a los Federales.

Con los Tigres de Cartagena Ronald Ramírez lanzó 21.2 entradas y solo permitió dos carreras limpias.

Llegó a los Federales cuando estos estaban en el último lugar en el torneo de la Liga Panameña y gracias a su granito de arena este equipo obtuvo el título de manera increíble para conseguir el cupo a la Serie del Caribe.

Allí ganó un juego y no perdió ninguno, ayudando a su equipo a conseguir el campeonato.

Esta fue su cuarta participación en la Serie del Caribe y esto es mucho decir. Las dos primeras fueron en las sedes de Puerto Rico (jugó con Vaqueros de Montería) y México (con Caimanes de Barranquilla), la tercera en República Dominicana, donde Caimanes fue campeón y esta última en Miami.

“La Serie del Caribe es un torneo demasiado bello. Después del Clásico Mundial, la Serie del Caribe es otra gran fiesta que se vive de manera increíble, y el escenario de este año fue magnífico, con llenos en todos los partidos”, indicó Ramírez.