Rueda toma fuerza y los colombianos lo esperan con los brazos abiertos

Lo que primero deberá hacer Reinaldo Rueda es definir su situación en Chile, lo cual no sería imposible porque al parecer la Federación Chilena estaría de acuerdo siempre y cuando no le tocara pagar ni un solo peso por su salida.

El dato

Rodrigo Fuentealba, periodista chileno, aseguró que no le ve problemas a la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica de Chile siempre y cuando el técnico y la Federación se pongan de acuerdo en algunas cláusulas.

Mientras que Carlos Queiroz salió por la puerta de atrás sin que ningún jugador le dedicara éxitos en su futuro o le agradeciera por su tiempo con la selección Colombia, en Chile cobra fuerza el rumor de la salida de Reinaldo Rueda como técnico de la selección austral.

Y esta última noticia tiene a los seguidores de la selección Colombia muy felices, pues saben que de ser así es casi seguro que Rueda asuma la dirección técnica de la Tricolor, que buscará clasificarse a su tercer mundial de manera consecutivo.

Rueda había sido ratificado hace unas semanas en la dirección técnica de Chile, pero casi a regaña dientes, pues parte de la hinchada y la prensa no quiere que siga el colombiano.

Chile marcha sexto, con 4 puntos, pero los números no gustan mucho y a Rueda la Federación Chilena le habría impuesto algunos asesores en la toma de algunas decisiones para incomodarlo. Chile no podía despedir a Rueda porque su indemnización tendría un valor de 4 millones de dólares y la selección no tendría cómo hacerle ese pago al colombiano.

Solo por eso, Rueda habría sido ratificado en el cargo de la selección chilena. Y él sabe que es así, no está cómo en Chile.

Ayer varios medios de comunicación chilenos afirmaron que no se vería con malos ojos la salida del colombiano luego que este comenzara a sonar con fuerza en la selección Colombia de mayores.

Tanto ‘24horas.cl’ como ‘El Gráfico’ aseguraron que Rueda tendría la intención de regresar a la que fue su casa hace 15 años.

“En la ANFP aguardan los acercamientos entre sus pares “cafeteros” y el caleño, quien ya dirigió al combinado de su país entre el 2004 y el 2006. Después de la última fecha doble de las Clasificatorias sudamericanas, en Quilín meditaron la posibilidad de despedir al seleccionador, pero los más de cuatro millones de dólares que implica su salida hicieron inviable esa chance”.

Según los medios chilenos todas las partes quedarían felices de llegar a un arreglo, pero Rueda debería renunciar al dinero que le queda a su contrato.

‘El Gráfico’, en su edición online, recalcó la falta de dinero en las arcas de la Federación Chilena de Fútbol, por lo que de momento el despido del caleño no parece viable en el sur del continente.

También se informó que Rueda estaría estudiando la oferta que le habría hecho Colombia para dirigir la Tricolor.

Lo cierto es que el nombre de Rueda es el único que no divide al país si eligen a un técnico nacional como sucesor de Queiroz, quien se marchó por la puerta de atrás sin que nadie, excepto la Federación, le dijera adiós y gracias.