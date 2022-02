Santiago Buitrago: primera victoria profesional y liderato del Tour de Arabia Saudí

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) ha estrenado su palmarés profesional con una victoria en solitario en la segunda etapa del Tour de Arabia Saudí disputada entre Taibah University y Abu Rakah, de 163,4 km, triunfo especial, ya que además le supuso el maillot verde de líder.

En un final selectivo por el final empinado, Buitrago (Bogotá, 22 años), se mostró superior al italiano Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl) y al danés Anthon Charmig (Uno-X), clasificados a 1 y 7 segundos del vencedor.

En un segundo grupo llegó, también a 7 segundos, el austaliano Caleb Ewan (Lotto Soudal), ganador de la etapa inicial y primer líder de la prueba. El ciclista “aussie” cedió a Buitrago el jersey verde que acredita al líder en la prueba saudí, y ahora es segundo a, precediendo a Charming, que es tercero a 13 segundos.

Una jornada tranquila que cumplió el guión previsto de fuga consentida y final agitado por el repecho cercano a meta, cuando se movieron los más fuertes del pelotón. Tres corredores lo intentaron a pesar de sus escasas posibilidades de acabar con éxito, el noruego Martin Urianstad (Uno-X), el griego Polychronis Tzortzakis (Kuwait Pro Cycling) y el neerlandés Jeroen Meijers (Terengganu Polygon).

El Lotto Soudal de Ewan empezó a reaccionar cuando la ventaja superaba los 3 minutos, con la colaboración posterior del Quick-Step Alpha Vinyl de Bagioli. A 21 km de meta la renta de la fuga era de 35 segundos, momento en que Meijers lo intentó en solitario con la ide de legar a meta en solitario. Idea inconclusa, pues fue atrapado de 12,5 km de meta.

Después de algunos intentos baldíos, la situaciòn de carrera junto al pelotón principal para afrontar el último km en subida. Santiago Buitrago encendió la mecha antes de pasar por el banderín rojo de últimos 1.000 metros, perseguido por el italiano Daniel Oss (TotalEnergies) y ambos alcanzados por Andrea Bagioli.

El duelo entre Buitrago y Bagioli se convirtió en una realidad. Dos hombres por la victoria de etapa. El italiano tensó el ritmo, le siguió el colombiano, quien no colaboró en los relevos. A 300 metros de meta el ciclista del Bahrain lanzó un ataque letal que le dio la victoria. La primera de su trayectoria profesional.

Este jueves la tercera etapa se disputará entre Tayma Hadaj y Alula Old Town, de 181 km, sin dificultades orográficas destacables y propicia para un esprint.

LA PRIMERA VICTORIA SIEMPRE ES ESPECIAL

Buitrago se mostró feliz ante una victoria muy especial, ya que se trataba de la primera como profesional y la primera de su equipo en la nueva temporada.

“Es mi primera victoria de profesional y eso siempre es especial, por eso estoy muy contento, tanto por mi como por el equipo”, señaló el colombiano en la meta de Abu Rakah.

“Cuando vi la pancarta de último kilómetro sabía que el final me venia bien y tiré para sorprender, entonces vi que Oss me seguía, por lo que tiré aún más. Luego le siguió Bagioli, un buen esprinter, y me anticipé, había que ser inteligente. Todo salió perfecto”, señaló Buitrago.

Ahora Buitrago defenderá el jersey verde de líder con 7 segundos de ventaja sobre el australiano Caleb Ewan.

“Ganar este Tour es un objetivo, soy el líder, y sería importante para el equipo y para mí, una buena manera de empezar la temporada”, concluyó.