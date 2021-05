Santiago Kelly, un ciclista diferente y con proyección

Pasión de familia

Es el hijo de Jimmy Kelly, un reconocido entrenador de las selecciones Bolívar de ciclismo.

“Mi padre siempre me acompaña a las carreras, él todo el tiempo me habla de tácticas, de cómo ganar una etapa, siempre me resalta la concentración que debe uno como ciclista llevar en un pelotón. Desde pequeño hasta la actualidad nunca nos hemos perdido una carrera de ciclismo que pasen por televisión y él siempre me enseña pequeños secretos y aspectos.

¿Cuál es su calendario de competencia en este año?

- El campeonato nacional de contra reloj y de ruta y el Clásico RCN. Ambos se disputan en Colombia.

¿Qué concepto le merece el Team Cartagena y lo que representa tener un equipo profesional para el ciclismo en Bolívar?

- El Team Cartagena es un sueño hecho realidad. Tener un equipo profesional, el único en la Costa y que sea de Bolívar es algo grande. Para mí, de verdad, es un orgullo representar y llevar siempre los colores de Cartagena en mi uniforme.