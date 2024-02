¡Se abre paso!: Andrea Saravia rueda con soltura y mucha calidad

“Patino desde los 4 años y medio en el Club Alianza, estudio en el Colegio Biffi, en donde curso quinto grado”, sostiene la menor que se abre paso de buena forma en el patinaje local.

Está buscando cuál puede ser su fuerte, aún no se decide, rinde en las dos modalidades.

“Actualmente no me considero fondista o velocista, me gusta correr todas las modalidades, pero mi prueba favorita es la de fondo por eliminación 3 mil metros y meta contra meta 200 metros”, comenta.

Sabe que en la disciplina está la clave del éxito, por eso está metida de llena en este deporte.

“Trabajo para mejorar mi técnica y fuerza. Le agradezco mucho a mis profes Jeison Hurtado, Jenifer López, Francisco López y Karol por sus enseñanzas y dedicación”, recalca.

Va paso a paso, teniendo claro que su carrera apenas empieza.

“Admiro mucho a Gabriela Rueda y Geiny Pájaro”, sostiene.

Andrea quiere rodar a lo grande en las mejores pistas del mundo, representar a Bolívar y Colombia de la mejor manera posible.

Ella pone a volar sus sueños sabiendo que todo depende de perfeccionar su talento y llevarlo al más alto rendimiento.