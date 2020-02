Se agita la actividad física

Desde ayer regresaron los programas de actividad física que el Ider realiza de forma gratuita en los diferentes barrios de Cartagena con personalidad calificado.

Los cartageneros ya tienen a su disposición en diferentes puntos: Madrúgale a la Salud (de 5 a.m. a 7 a.m.) de lunes a sábado en 48 puntos de la ciudad; Noches Saludables (de 7 p.m. a 9 p.m.) de lunes a sábados en 45 puntos; Caminante Saludable en las rutas de avenida Santander, Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla (de 5 a.m. a 7 a.m.) y en Parque Heredia (de 7 p.m. a 9 p.m. y Joven Saludable tiene activos 11 núcleos, de lunes a viernes (de 3 p.m. a 5 p.m. y los sábados (de 9 a.m. a 11 a.m.).