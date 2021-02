Se define el domingo la Copa Dolphins de Baloncesto 3x3 en Bocagrande

Todo está listo. La cancha de Bocagrande se vestirá de fiesta este domingo con la definición de la Copa Dolphins de Baloncesto 3x3 en las categorías infantil y junior.

La cita es a las 5:30 a. m. para todos los deportistas, que buscarán con cada uno de sus equipos el título, en esta primera edición.

Arrancarán primero los partidos en la fase semifinal en ambas categorías. Los ganadores irán a luchar por el título, mientras que los perdedores disputarán el tercer lugar.

La organización, a cargo del licenciado Antonio Vergel, entregará trofeos a los cuatro primeros puestos en cada categoría, así como a los mejores jugadores de cada una.

Una vez terminada la final se realizará la ceremonia de premiación y luego se hará la clausura del año 2020, donde se entregará el Dolphins del Año.

La programación es la siguiente:

Domingo 14 de febrero

Categoría junior

5:30 a. m. Desy vs. Toño

5:50 a. m. Luis Miguel vs. Collins

6:30 a. m. final campeón

7 a. m. entrega Dolphins of the Year 2020

Categoría infantil

5:30 a. m. Angie vs. Carlos

5:50 a. m. Jaime vs. collins

6:10 a. m. final tercer puesto

6:30 a. m. final campeón

7 a.m. ceremonia de clausura 2020 entrega del Dolphins of the Year